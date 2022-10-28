ХК Кременчук дозаявив нападника Давида Сібілевича

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У «Кременчуку» з нового сезону Давид виступатиме під 76-м номером

Лідер поточного чемпіонату України «Кременчук» дозаявив 19-річного нападника Давида Сібілевича, котрий виступав за команду в сезоні-2021/2022 (32 матчі, 3 голи + 5 передач) і допоміг їй здобути срібні нагороди. Сібілевич є вихованцем донецького «Донбасу».

В системі клубу він знаходився у 2012-2017 роках, а потім переїхав до Києва і впродовж року виступав за юнаків з «Крижинки». Через рік, влітку 2018-го Давид перебрався на скажене заболоття і три наступних сезони провів у ХК «Дмітров».

Влітку 2021-го нелегка доля повернула нападника в лоно українського хокею, в «Кременчук». Сібілевич – кандидат у молодіжну збірну України.

У «Кременчуку» з нового сезону Давид виступатиме під 76-м номером.

Дебютувати в чемпіонаті-2022/2023 нападник може найближчої суботи, 29 жовтня, матчем проти «Києва».