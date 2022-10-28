У готелі «Кремінь» хочуть поселити вимушених переселенців

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 258

У частині готелів та санаторіїв, які знаходяться під арештом, хочуть облаштувати тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Таку можливість обговорили під час наради в Міністерства економіки. Серед таких готелів є й кременчуцький «Кремінь».

Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Поки тривають розслідування кримінальних справ щодо вказаних об’єктів нерухомості й остаточне рішення ще не ухвалене, планують оголошувати конкурс на вибір управителя такого майна з умовою, що 10–20% номерів надаватимуть для проживання внутрішнім переселенцям.

Окрім цього, розглядають варіанти віддати частину таких приміщень для реабілітації військових, а також на інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнних дій на території країни.

Наразі проєкт знаходяться на стадії розроблення, проте зараз є близько 80 об’єктів нерухомості, для яких уже можна шукати управителів.

Для початку хочуть оголосити конкурс на пошук управителів для 5 готелів, 24 санаторіїв та нежитлових приміщень у 10 областях, з подальшим розміщенням на об’єктах внутрішніх переселенців:

м. Київ, Київська область:

готель «Дружба»;

готель «Турист»;

станція технічного обслуговування транспорту;

Бюро подорожей та екскурсій;

санаторій «Жовтень» в Конча-Заспі;

оздоровчий табір «Переяславський»;

санаторій «Дубки» (Ірпінь).

Дніпропетровська область:

санаторій «Курорт Орлівщина»;

офісне приміщення.

Закарпатська область, м. Івано-Франківськ та м. Львів:

санаторій «Верховина»;

санаторій «Карпатські Зорі»;

готель-гуртожиток «Прикарпаття»;

санаторій «Клінічний Санаторій Карпати»;

санаторій «Шаян»;

III поверх адмінбудівлі;

санаторій «Синяк»;

санаторій «Сонячне Закарпаття»;

санаторій «Поляна»;

санаторій «Квітка Полонини»;

санаторій «Моршин курорт».

Полтавська область:

база відпочинку «Сонячна»;

туристичний готель «Кремінь»;

колишній пансіонат «Нові Санжари»;

нежитлові приміщення.

Вінницька область:

санаторій «Хмільник».

Одеська область:

санаторій «ім. Пирогова»;

санаторій «Горького»;

санаторій «Затока».

санаторій «Кароліно-Бугаз».

Донецька область:

санаторій «Донбас»;

санаторій «Слов’янський».

Миколаївська область:

санаторій «Прибій»;

санаторій «Очаків»;

курортний готель «Роксолана».

Раніше ми писали, що БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу вимушеним переселенцям на кожного члена сім’ї.