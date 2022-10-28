У готелі «Кремінь» хочуть поселити вимушених переселенців

У частині готелів та санаторіїв, які знаходяться під арештом, хочуть облаштувати тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Таку можливість обговорили під час наради в Міністерства економіки. Серед таких готелів є й кременчуцький «Кремінь».
Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.
Поки тривають розслідування кримінальних справ щодо вказаних об’єктів нерухомості й остаточне рішення ще не ухвалене, планують оголошувати конкурс на вибір управителя такого майна з умовою, що 10–20% номерів надаватимуть для проживання внутрішнім переселенцям.
Окрім цього, розглядають варіанти віддати частину таких приміщень для реабілітації військових, а також на інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнних дій на території країни.
Наразі проєкт знаходяться на стадії розроблення, проте зараз є близько 80 об’єктів нерухомості, для яких уже можна шукати управителів.
Для початку хочуть оголосити конкурс на пошук управителів для 5 готелів, 24 санаторіїв та нежитлових приміщень у 10 областях, з подальшим розміщенням на об’єктах внутрішніх переселенців:
м. Київ, Київська область:
Дніпропетровська область:
Закарпатська область, м. Івано-Франківськ та м. Львів:
Полтавська область:
Вінницька область:
Одеська область:
Донецька область:
Миколаївська область:
Раніше ми писали, що БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу вимушеним переселенцям на кожного члена сім’ї.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер