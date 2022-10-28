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Кременчук

У готелі «Кремінь» хочуть поселити вимушених переселенців

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 258

 

Готель знаходиться під арештом

У частині готелів та санаторіїв, які знаходяться під арештом, хочуть облаштувати тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб. Таку можливість обговорили під час наради в Міністерства економіки. Серед таких готелів є й кременчуцький «Кремінь».

Про це повідомили у Єдиній соціальній платформі.

Поки тривають розслідування кримінальних справ щодо вказаних об’єктів нерухомості й остаточне рішення ще не ухвалене, планують оголошувати конкурс на вибір управителя такого майна з умовою, що 10–20% номерів надаватимуть для проживання внутрішнім переселенцям.

Окрім цього, розглядають варіанти віддати частину таких приміщень для реабілітації військових, а також на інші соціальні потреби, обумовлені наслідками воєнних дій на території країни.

Наразі проєкт знаходяться на стадії розроблення, проте зараз є близько 80 об’єктів нерухомості, для яких уже можна шукати управителів.

Для початку хочуть оголосити конкурс на пошук управителів для 5 готелів, 24 санаторіїв та нежитлових приміщень у 10 областях, з подальшим розміщенням на об’єктах внутрішніх переселенців:

м. Київ, Київська область:

  • готель «Дружба»;
  • готель «Турист»;
  • станція технічного обслуговування транспорту;
  • Бюро подорожей та екскурсій;
  • санаторій «Жовтень» в Конча-Заспі;
  • оздоровчий табір «Переяславський»;
  • санаторій «Дубки» (Ірпінь).

Дніпропетровська область:

  • санаторій «Курорт Орлівщина»;
  • офісне приміщення.

Закарпатська область, м. Івано-Франківськ та м. Львів:

  • санаторій «Верховина»;
  • санаторій «Карпатські Зорі»;
  • готель-гуртожиток «Прикарпаття»;
  • санаторій «Клінічний Санаторій Карпати»;
  • санаторій «Шаян»;
  • III поверх адмінбудівлі;
  • санаторій «Синяк»;
  • санаторій «Сонячне Закарпаття»;
  • санаторій «Поляна»;
  • санаторій «Квітка Полонини»;
  • санаторій «Моршин курорт».

Полтавська область:

  • база відпочинку «Сонячна»;
  • туристичний готель «Кремінь»;
  • колишній пансіонат «Нові Санжари»;
  • нежитлові приміщення.

Вінницька область:

  • санаторій «Хмільник».

Одеська область:

  • санаторій «ім. Пирогова»;
  • санаторій «Горького»;
  • санаторій «Затока».
  • санаторій «Кароліно-Бугаз».

Донецька область:

  • санаторій «Донбас»;
  • санаторій «Слов’янський».

Миколаївська область:

  • санаторій «Прибій»;
  • санаторій «Очаків»;
  • курортний готель «Роксолана».

Раніше ми писали, що БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу вимушеним переселенцям на кожного члена сім’ї.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: photos.wikimapia.org
Теги: готель арештоване майно готель Кремінь переселенці ВПО Міністерство економіки
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