БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу переселенцям на кожного члена сім’ї

БФ «Карітас Полтава» виплачуватиме переселенцям фінансову допомогу для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із представником).
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Допомогу можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24 лютого. Крім того, вони мають підпадати хоча б під один із шести критеріїв вразливості:
Для реєстрації на отримання допомоги слід надати такі документи:
Які є обмеження для отримувачів допомоги:
Адреса офісу БФ «Карітас Полтава»: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1.
Контакти для довідок: +380503464693, +380503464881.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер