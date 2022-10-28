БФ «Карітас Полтава» обіцяє фінансову допомогу переселенцям на кожного члена сім’ї

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 198

Допомогу можуть отримати шість категорій ВПО

БФ «Карітас Полтава» виплачуватиме переселенцям фінансову допомогу для кожного члена сім’ї (до 4-х членів у сім’ї разом із представником).

Про це на своєму Телеграм-каналі повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Допомогу можуть отримати переселенці, зареєстровані після 24 лютого. Крім того, вони мають підпадати хоча б під один із шести критеріїв вразливості:

особа з інвалідністю;

особа має важке захворювання;

самотня людина поважного віку (60+) або домогосподарство з одного-двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;

самотні матері/батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, недієздатних людей;

багатодітні родини (три чи більше неповнолітніх дітей);

вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Для реєстрації на отримання допомоги слід надати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідка ВПО;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості.

Які є обмеження для отримувачів допомоги:

тільки для ВПО, які не отримували допомогу 16200 грн на оплату комунальних послуг від «Карітас Полтава»;

тільки для ВПО, зареєстрованих після 24 лютого 2022 року;

тільки для ВПО, які востаннє отримували грошову допомогу від міжнародних фондів не пізніше ніж 31 серпня 2022.

Адреса офісу БФ «Карітас Полтава»: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 20/1.

Контакти для довідок: +380503464693, +380503464881.

- Дякую всім міжнародним організаціям за підтримку переселенців на Полтавщині. Все буде Україна!, - написав Дмитро Лунін.