Сьогодні кременчужани отримали лише 161 щеплення від COVID-19

Вчора, 22:00 Переглядів: 136

Місцева влада закликає містян не нехтувати можливістю захистити себе та своїх близьких

Сьогодні, 27 жовтня, у Кременчуці від COVID-19 вакцинувалася лише 161 особа. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

За день щеплення отримали:

1 доза – 7;

2 доза – 13;

1 бустерна доза – 109;

2 бустерна доза – 32.

Від початку вакцинальної кампанії у Кременчуці:

1 дозу отримали – 117 324;

2 дози отримали – 115 885;

додаткову дозу отримали – 65;

1 бустерну дозу отримали – 27 295;

2 бустерні дози отримали – 1 171.

Завтра у Кременчуці продовжать проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, чому вакцинація від COVID-19 необхідна вагітним і тим, хто годує грудьми.

Раніше ми писали, що для жителів Кременчуччини доступні майже 24 тисячі доз вакцин проти COVID-19.