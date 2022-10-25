Чому вакцинація від COVID-19 необхідна вагітним

COVID-19 може стати особливо небезпечним для жінок, які готуються стати мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини. Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс.
З переліком пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 Кременчуцького району можна ознайомитися за посиланням (вкладка Полтавська область).
У Кременчуці щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen можна отримати з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Нагадуємо, що у Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер