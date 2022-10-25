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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Чому вакцинація від COVID-19 необхідна вагітним

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 163

 

Щеплення потрібні й тим, хто годує грудьми

COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок, ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Від важкого перебігу COVID-19 захищають вакцини. Вакцини є безпечними для вагітних, та їх можна вводити протягом будь-якого триместру. Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.

— Якщо жінка вагітна та була щеплена раніше, їй слід зробити бустерну дозу, — повідомили у МОЗ.

Останні дослідження показали, що вакцинація майбутніх мам також дає захист новонародженим до 6 міс.

— Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам - Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen, — додали у Міністерстві здоров'я України.

З переліком пунктів і центрів вакцинації від COVID-19 Кременчуцького району можна ознайомитися за посиланням (вкладка Полтавська область).

У Кременчуці щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen можна отримати з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

  • вул. Павлова, 2;
  • вул. Київська, 14;
  • квартал 278, буд. 13Б;
  • вул. Володимира Великого, 62;
  • просп. Лесі Українки, 15/8;
  • вул. Олексія Древаля, 101;
  • вул. Генерала Манагарова, 9;
  • вул. Івана Мазепи, 26.

Нагадуємо, що у Кременчуці вагітні наглядаються безоплатно у 4 комунальних лікарнях.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація вагітність вакцина годування грудьми Pfizer CoronaVac Janssen Moderna МОЗ
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