Кременчужани могли спостерігати часткове сонячне затемнення

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 499

Якщо ви пропустили це астрономічне явище, ми зробили для вас фото цієї цікавинки

У вівторок, 25 жовтня, кременчужани, як і деякі інші мешканці північної півкулі Землі, могли спостерігати часткове сонячне затемнення. Якщо ви пропустили це астрономічне явище, «ТелеграфЪ» зробив для вас кілька фото цієї цікавинки.

Завдяки тому, що хмари періодично ставали менш щільними, у нашому місті можна було побачити Сонце, яке більше нагадувало Місяць. Також легка хмарність нейтралізувала зайве сонячне світло, дозволяючи очам розгледіти сонячне затемнення.

25 жовтня Сонце, Місяць і Земля вишикувалися в одну лінію. Подібні затемнення бувають дуже рідко. Востаннє така астрономічна подія відбувалась 14 жовтня 2004 року, а наступна відбудеться лише 4 листопада 2040 році; вона повторюється раз у 18 років. Вчені називають таке затемнення Сарос 124 .

Український кліматолог і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич повідомив , що максимальна фаза на території України прийшлася на час 13.28-13.50 в залежності від регіону. Сонячний диск був закритий на 47-65%.