У Кременчуці проходить марафон тренінгів і майстер-класів

Марафон тренінгів і майстер-класів від КІПЦ «Європейський клуб» починається!!! Участь безкоштовна, вітаються донати на ЗСУ. Вік 14+, обмежень за іншими характеристиками немає. Пора знайомитися з розкладом та вписувати плани в календар.
Просимо обрати майстер-класи й зареєструватися за посиланням, щоб розрахувати кількість
Зареєстровані учасники/-ці ми отримають персональне запрошення.
Бонус – знайомство з доступними грантовими програмами, які надають допомогу у започаткуванні чи переміщенні бізнесу ВПО у приймаючих громадах. Наш простір розташований на 0 поверсі, тож послугує укриттям на випадок тривоги.
Заходи відбуваються за підтримки Громадської спілки «Громадські ініціативи України» у рамках проєкту «Соціальна адаптація під час кризи».
Тижневий марафон знайомства з малим підприємництвом та розвитку навичок самозарадності має на меті підтримати людей, які переселилися до нашого міста під час війни, або жили тут і раніше, та показати унікальні можливості сьогодення.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер