У Кременчуці проходить марафон тренінгів і майстер-класів

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 204

Марафон тренінгів і майстер-класів від КІПЦ «Європейський клуб» починається!!! Участь безкоштовна, вітаються донати на ЗСУ. Вік 14+, обмежень за іншими характеристиками немає. Пора знайомитися з розкладом та вписувати плани в календар.

Вівторок 25 жовтня, 16.00 – майстер-клас «Догляд за рослинами: краса, бізнес та ринок ландшафтного дизайну». Поговоримо про особливості ландшафтного дизайну в нашому регіоні, про рослини, догляд за рослинами й можливості для бізнесу.

16.00 – майстер-клас «Догляд за рослинами: краса, бізнес та ринок ландшафтного дизайну». Поговоримо про особливості ландшафтного дизайну в нашому регіоні, про рослини, догляд за рослинами й можливості для бізнесу. Середа 26 жовтня, 16.00 – майстер-клас «Ринок краси під час випробувань" Будемо знайомитися з досвідом відкриття та ведення бізнесу у сфері краси, поєднання його з іншою діяльністю.

Четвер 27 жовтня, 16.00 – майстер-клас «Виготовлення свічок та створення атмосфери затишку». Разом створимо свічку та познайомимося з досвідом поєднання фотографії й хендмейду у бізнесі.

П’ятниця 28.10, 16.00 – майстер-клас «Виготовлення смачних букетів: бізнес і хобі". Поговоримо з майстринею, яка виготовляє смаколики, а також разом приготуємо зефір.

Неділя 30.10, 12.00 – тренінг «Безпечна громада: інтернет, медіа та громадський активізм». Дізнаємося про цифрову безпеку та про можливості отримання цифрових послуг, які надають доступні сервіси.

Просимо обрати майстер-класи й зареєструватися за посиланням, щоб розрахувати кількість

Зареєстровані учасники/-ці ми отримають персональне запрошення.

Бонус – знайомство з доступними грантовими програмами, які надають допомогу у започаткуванні чи переміщенні бізнесу ВПО у приймаючих громадах. Наш простір розташований на 0 поверсі, тож послугує укриттям на випадок тривоги.

Заходи відбуваються за підтримки Громадської спілки «Громадські ініціативи України» у рамках проєкту «Соціальна адаптація під час кризи».

Тижневий марафон знайомства з малим підприємництвом та розвитку навичок самозарадності має на меті підтримати людей, які переселилися до нашого міста під час війни, або жили тут і раніше, та показати унікальні можливості сьогодення.