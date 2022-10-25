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Кого пропонують позбавити субсидій на оплату комунальних послуг та допомоги з безробіття

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 642 Коментарів: 1

 

Кабмін підготував законопроєкт, що встановлює механізм, як це можна зробити

Кабмін придумав спосіб, як скоротити виплати субсидій та допомоги з безробіття. Позбавити виплат із безробіття та субсидій на оплату комунальних послуг пропонують тих українців, які працюють неофіційно, а зарплату отримують «у конверті». Таке нововведення передбачене проєктом Закону «Про працю».

Щоправда, позбавити цих виплат, згідно із законопроєктом, працюючих без офіційного оформлення зможуть лише за рішенням суду. У разі, якщо суд встановить факт виконання особою роботи без укладання трудового договору з обов'язковою сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, така особа буде позбавлена права на отримання матеріального забезпечення на випадок безробіття на строк до 2 років (починаючи з дня, коли рішення суду набрало законної сили).

Також автори законопроєкту пропонують на такий самий термін позбавляти субсидії осіб, які працюють неофіційно, а тому не сплачують податки. Звісно, лише у тому випадку, якщо відповідний факт буде встановлено судом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: субсидії безробіття рішення суду законопроєкт
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Коментарі: 1

333
Andron777:
Сьогодні, 14:27

А хто буде ініціаторм судового процесу, мені просто цікаво?


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