У Глобиному горів магазин

24 жовтня о 14.54 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу у місті Глобиному на вулиці Центральній. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.
Рятувальники у складі 5 чоловік 6 ДПРП прибули на місце через 4 хвилини після сповіщення та з'ясували, що вогонь охопив будівлю недіючого магазину. О 15.20 пожежу локалізували на площі 45 квадратних метрів та ліквідували о 17.10. Полум'я знищило покрівлю та внутрішнє оздоблення споруди.
Причина виникнення цієї пожежі та збитки від неї встановлюються.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер