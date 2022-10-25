У Глобиному горів магазин

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24 жовтня о 14.54 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу у місті Глобиному на вулиці Центральній. Про це повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Рятувальники у складі 5 чоловік 6 ДПРП прибули на місце через 4 хвилини після сповіщення та з'ясували, що вогонь охопив будівлю недіючого магазину. О 15.20 пожежу локалізували на площі 45 квадратних метрів та ліквідували о 17.10. Полум'я знищило покрівлю та внутрішнє оздоблення споруди.

Причина виникнення цієї пожежі та збитки від неї встановлюються.