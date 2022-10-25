Почали давати тепло у соціальні та медичні заклади
У Кременчуці стартує опалювальний сезон. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, почали давати тепло у соціальні та медичні заклади. Включають автономні котельні, які працюють на альтернативних видах палива і не потребують газу.
— Цей опалювальний сезон проходитиме у важких умовах воєнного часу, тому ми створюємо запас альтернативного палива
. Продовжуємо готувати до подачі опалення інші соціальні об’єкти та житлові будинки. Намагаємося врахувати всі можливі сценарії, включаючи найгірші, — написав мер на своїй сторінці у фейсбуці.
Нагадаємо, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін сповістив, що до кінця тижня у Кременчуці розпочнуть подачу гарячої води
, а згодом і опалення.
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