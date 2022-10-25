У Кременчуці стартує опалювальний сезон

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 489

У Кременчуці стартує опалювальний сезон. Як повідомив міський голова Віталій Малецький, почали давати тепло у соціальні та медичні заклади. Включають автономні котельні, які працюють на альтернативних видах палива і не потребують газу.

— Цей опалювальний сезон проходитиме у важких умовах воєнного часу, тому ми створюємо запас альтернативного палива . Продовжуємо готувати до подачі опалення інші соціальні об’єкти та житлові будинки. Намагаємося врахувати всі можливі сценарії, включаючи найгірші, — написав мер на своїй сторінці у фейсбуці.