Поліція Полтавщини розслідує привласнення гуманітарки на 228 тисяч грн

Сьогодні, 16:33 Переглядів: 207

За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років

Поліція викрила мешканця однієї з тергромад Лубенського району у привласненні провізії, засобів гігієни та інших речей першої потреби.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Підозрюваний привласнив вантаж, доставлений перевізником зі Львова на одне зі складських приміщень міста Лубни. Вартість товару гуманітарної допомоги становить близько 228,5 тисяч гривень. Серед речей, якими незаконно розпорядився фігурант: кілька сотень коробок з провіантом (зокрема, дитячим харчуванням), близько сотні мішків з ковдрами, одягом та побутовим інвентарем, десятки коробок з побутовою хімією та засобами гігієни. Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління обласної поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, чоловікові вже повідомлено про підозру у привласненні ввіреного йому майна в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун

На даний час тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.4 ст.191 (Привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

За скоєння цього злочину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.



