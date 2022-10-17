Для жителів Кременчуччини доступні майже 24 тисячі доз вакцин проти COVID-19

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 5

Заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

На сьогодні, 17 жовтня, залишки вакцин проти COVID-19 на Кременчуччині складають:

Назва ЦПМСД CoronaVac Pfizer Janssen Всього: Градизький ЦПМСД 1005 546 - 1551 Кам’янопотоківський ЦПМСД 1161 - - 1161 Козельщинський ЦПМСД 615 192 - 807 Пришибський ЦПМСД 1811 6 - 1817 Семенівський ЦПМСД 1485 144 - 1629 Кременчуцький ЦПМСД № 1 1273 2460 - 3733 Кременчуцький ЦПМСД № 2 1767 426 35 2228 Кременчуцький ЦПМСД № 3 1135 2916 - 4051 КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» 34 435 - 469 КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» 476 - - 476 КМП «Лікарня «Придніпровська» 48 456 - 504 ЛІЛ «Кременчуцька» 74 546 - 620 Горішньоплавнівський ЦПМСД 1844 2934 4778 Всього: 12 728 11 061 35 23 824





Раніше ми писали, що на Кременчуччині активно зростає кількість хворих на COVID-19.