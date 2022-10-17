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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Для жителів Кременчуччини доступні майже 24 тисячі доз вакцин проти COVID-19

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 5

 

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Заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

 На сьогодні, 17 жовтня, залишки вакцин проти COVID-19 на Кременчуччині складають:

Назва ЦПМСД

CoronaVac

Pfizer

Janssen

Всього:

Градизький ЦПМСД

1005

546

-

1551

Кам’янопотоківський ЦПМСД

1161

-

-

1161

Козельщинський ЦПМСД

615

192

-

807

Пришибський ЦПМСД

1811

6

-

1817

Семенівський ЦПМСД

1485

144

-

1629

Кременчуцький ЦПМСД № 1

1273

2460

-

3733

Кременчуцький ЦПМСД № 2

1767

426

35

2228

Кременчуцький ЦПМСД № 3

1135

2916

-

4051

КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»

34

435

-

469

КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»

476

-

-

476

КМП «Лікарня «Придніпровська»

48

456

-

504

ЛІЛ «Кременчуцька»

74

546

-

620

Горішньоплавнівський ЦПМСД

1844

2934

4778

Всього:

12 728

11 061

35

23 824


Раніше ми писали, що на Кременчуччині активно зростає кількість хворих на COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус вакцинація кількість вакцина CoronaVac Pfizer Janssen Кременчуцька РВА Кременчуцький район
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