Для жителів Кременчуччини доступні майже 24 тисячі доз вакцин проти COVID-19

Заклади охорони здоров’я Кременчуцького району мають достатні запаси вакцин проти COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.
На сьогодні, 17 жовтня, залишки вакцин проти COVID-19 на Кременчуччині складають:
|
Назва ЦПМСД
|
CoronaVac
|
Pfizer
|
Janssen
|
Всього:
|
Градизький ЦПМСД
|
1005
|
546
|
-
|
1551
|
Кам’янопотоківський ЦПМСД
|
1161
|
-
|
-
|
1161
|
Козельщинський ЦПМСД
|
615
|
192
|
-
|
807
|
Пришибський ЦПМСД
|
1811
|
6
|
-
|
1817
|
Семенівський ЦПМСД
|
1485
|
144
|
-
|
1629
|
Кременчуцький ЦПМСД № 1
|
1273
|
2460
|
-
|
3733
|
Кременчуцький ЦПМСД № 2
|
1767
|
426
|
35
|
2228
|
Кременчуцький ЦПМСД № 3
|
1135
|
2916
|
-
|
4051
|
КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни»
|
34
|
435
|
-
|
469
|
КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна»
|
476
|
-
|
-
|
476
|
КМП «Лікарня «Придніпровська»
|
48
|
456
|
-
|
504
|
ЛІЛ «Кременчуцька»
|
74
|
546
|
-
|
620
|
Горішньоплавнівський ЦПМСД
|
1844
|
2934
|
4778
|
Всього:
|
12 728
|
11 061
|
35
|
23 824
Раніше ми писали, що на Кременчуччині активно зростає кількість хворих на COVID-19.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер