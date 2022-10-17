На Кременчуччині активно зростає кількість хворих на COVID-19

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 106

Вже місяць у Кременчуцькому районі активно зростає рівень захворюваності на COVID-19. Станом на сьогодні, 17 жовтня, у районі хворіє 1 927 осіб. Наразі всі громади нашого району перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Про це повідомив під час ранкового брифінгу Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

За останній тиждень на території Кременчуцького району зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19:

Кременчуччина - 371;

Горішньоплавнівщина - 171;

Глобинщина - 89;

Семенівщина - 60;

Козельщинщина - 50.

За весь час пандемії COVID-19 у районі:

захворіли - 50 684;

одужали - 47 491;

померли - 1 266.

За словами Артема Даценка, масковий режим введено на території всіх територіальних громад Кременчуцького району, окрім Козельщинської. Масові заходи проводяться з дотриманням карантинних вимог, а в закритих приміщеннях такі заходи обмежені.

У громадах району затверджено плани заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями (ГРІ) в умовах поширення коронавірусної хвороби викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 в епідсезон 2022-2023 р.

Раніше ми писали, що 16 жовтня у Кременчуці зареєстрували 15 випадків захворювання на COVID-19.