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Кременчук, Здоров'я, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Кременчуччині активно зростає кількість хворих на COVID-19

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 106

 

Район у «жовтій» карантинній зоні

Вже місяць у Кременчуцькому районі активно зростає рівень захворюваності на COVID-19. Станом на сьогодні, 17 жовтня, у районі хворіє 1 927 осіб. Наразі всі громади нашого району перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Про це повідомив під час ранкового брифінгу Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

За останній тиждень на території Кременчуцького району зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19:

  • Кременчуччина - 371;
  • Горішньоплавнівщина - 171;
  • Глобинщина - 89;
  • Семенівщина - 60;
  • Козельщинщина - 50.

За весь час пандемії COVID-19 у районі:

  • захворіли - 50 684;
  • одужали - 47 491;
  • померли - 1 266.

За словами Артема Даценка, масковий режим введено на території всіх територіальних громад Кременчуцького району, окрім Козельщинської. Масові заходи проводяться з дотриманням карантинних вимог, а в закритих приміщеннях такі заходи обмежені.

У громадах району затверджено плани заходів щодо профілактики і боротьби з грипом та гострими респіраторними інфекціями (ГРІ) в умовах поширення коронавірусної хвороби викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 в епідсезон 2022-2023 р.

Раніше ми писали, що 16 жовтня у Кременчуці зареєстрували 15 випадків захворювання на COVID-19.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pexels.com
Теги: COVID-19 ковід-19 коронавірус статистика Кременчуцький район Артем Даценко Кременчуцька РВА
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