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Кременчук, Гроші, Путін проти українського народу

Кременчуцька РВА: поранені захисники та родини загиблих можуть отримати допомогу з обласного бюджету

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 124

 

Куди звертатися та які документи потрібні для отримання грошової допомоги

З метою додаткової соціальної підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечують безпеку населення та інтереси держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, із коштів обласного бюджету передбачена виплата одноразової грошової допомоги. Вона робиться у рамках Комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області.

Про це на ранковому брифінгу розповів заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

Він пояснив, що для отримання одноразової грошової допомоги особа має письмово звернутися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або безпосередньо до Комісії, яка займається цими питаннями, з відповідною заявою, до якої додати необхідні документи. Сума грошової допомоги залежить від важкості поранення, контузії чи каліцтва. Максимальна сума допомоги з обласного бюджету для родин загиблих  - 50 тисяч грн.

— Бажано звертатися та подавати документи спершу до територіальних органів за місцем свого проживання — там допоможуть правильно написати заяву та додати до неї усі необхідні документи, — зазначив Артем Даценко.

Він повідомив, які установи приймають документи на отримання матеріальної допомоги:

уповноважені особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

територіальні управління соціального захисту населення;

Комісія з розгляду питань надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету – документи можна надіслати поштою за адресою: м.Полтава, вул. Ціолковського,47, каб. 106.

Додаткову інформацію та консультації з питань виплати зазначеної допомоги можна отримати за телефонами: (0532) 63-28-65, 63-09-36.

Документи, які додаються до заяви про виплату одноразової грошової допомоги особам, які отримали поранення, контузії, каліцтва, одержані під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України:

  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або медичні довідки за встановленими формами МОЗ України;
  • виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма №27/о);
  • консультаційний висновок спеціаліста (форма №28/о) – для громадян, які направляються на консультацію, в тому числі і для необхідності оперативного втручання;
  • довідка про безпосередню участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією рф проти України або інші документи, які підтверджують участь у бойових діях після 24.02.2022 року;
  • рахунок соціальної картки для виплат

Документи, які додаються до заяви про виплату одноразової грошової допомоги членами сімей загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували безпеку населення та інтереси держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України:

  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • копія свідоцтва про смерть загиблого (померлого) або копія лікарського свідоцтва про смерть (форма №106/о)
  • сповіщення сім’ї або витяг з наказу командира частини про виключення зі списків особового складу частини у зв’язку із загибеллю;
  • завірена копія документів, що підтверджує родинні відношення з загиблим (померлим);
  • рахунок соціальної картки для виплат.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: матеріальна допомога загиблі на війні поранені Кременчуцька РВА
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