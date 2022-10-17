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Кременчук, Надзвичайні новини

Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі чоловіка у Кобеляцькій громаді

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 235

 

Припускають, що літній чоловік міг отруїтись чадним газом

До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 17 жовтня, близько 8.00, надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка в одному із сіл Кобеляцької громади. Припускають, що він міг отруїтись чадним газом. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Тіло 71-річного чоловіка у власному будинку виявили односельці, які одразу викликали швидку та поліцію. Під час огляду місця події слідчими поліції виявлено сліди займання постільної білизни у кімнаті, де перебувало ліжко господаря. Для остаточного встановлення причини смерті тіло чоловіка  направлено на судово-медичну експертизу, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини смерті чоловіка з’ясовує слідство.

Шановні громадяни!

Закликаємо вас суворо дотримуватися правил експлуатації електроприладів та нагрівальних пристроїв, а також виключити факти паління у ліжку та  використання несправних чи саморобних електроприладів. Також рекомендуємо ретельно обстежити пічне та газове опалення з метою безпечного їх використання під час опалювального періоду.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини Кобеляцька громада загинув чадний газ
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