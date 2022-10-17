Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі чоловіка у Кобеляцькій громаді

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До відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 17 жовтня, близько 8.00, надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка в одному із сіл Кобеляцької громади. Припускають, що він міг отруїтись чадним газом. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Тіло 71-річного чоловіка у власному будинку виявили односельці, які одразу викликали швидку та поліцію. Під час огляду місця події слідчими поліції виявлено сліди займання постільної білизни у кімнаті, де перебувало ліжко господаря. Для остаточного встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Наразі причини та обставини смерті чоловіка з’ясовує слідство.