У Кременчуці поліцейські встановили місцеперебування зниклого 13-річного хлопчика

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 367

За допомогою до поліцейських звернувся батько дитини - хлопчина знайшли за 2 години

До відділення №1 Кременчуцького районного управління поліції вранці 16-го жовтня надійшло повідомлення від місцевого мешканця про зникнення його 13-річного сина. Хлопець пішов з місця проживання на вулиці Халаменюка та не повернувся додому. Поліція негайно почала пошуки дитини.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Отримавши інформацію про зникнення малолітнього, на його пошуки одразу зорієнтували максимальну кількість особового складу поліції Кременчука. Правоохоронці протягом двох годин встановили місцезнаходження зниклої дитини. Хлопчик перебував у знайомих, але рідних не повідомив. Наразі ювенальні поліцейські з’ясовують обставини та причини події, — йдеться у повідомленні.