У кременчуцьких пунктах для ВПО облаштували ізолятори для хворих на COVID-19

Вчора, 22:00 Переглядів: 157

У Кременчуці в пунктах для розміщення внутрішньо переміщених осіб облаштували ізолятори для хворих на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій районній військовій адміністрації.

У 6 з 10 пунктів для ВПО облаштували ізолятори для хворих й інфікованих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Вони мають окремі виходи та санітарні кімнати.

За словами чиновників, пункти для вимушених переселенців забезпечені дезінфекційними та антисептичними засобами, за ними закріплені сімейні лікарі. А в пунктах, які розміщені на базі гуртожитків закладів освіти, працюють медичні сестри.





Раніше ми писали, що у Кременчуці 17 жовтня від COVID-19 помер 85-річний чоловік.