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Кременчук, Надзвичайні новини

За домашнє насильство поліція відкрила на Полтавщині 64 кримінальних провадження

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 255

 

З початку року за фактами домашнього насильства обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину щодо 41 особи направлені до суду

З початку року за фактами домашнього насильства слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 64 кримінальні провадження. Крім цього, за фактами невиконання обмежувальних заходів розпочато ще 8 кримінальних проваджень. Наразі 41 особі повідомлено про підозру та обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину скеровано до суду. За вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Упродовж цього року поліцейські Полтавщини відреагували на понад 9 600 повідомлень громадян з попередньою кваліфікацією домашнє насильство. За результатами проведених перевірок підтверджено майже 2500 таких факти, по яким на правопорушників складені адміністративні матеріали за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На профілактичних обліках підрозділів превенції перебуває 2 767 осіб, які вчинили домашнє насильство (2467 чоловіків, 296 жінок та 4 дітей). Задля негайного припинення фактів домашнього насильства та недопущення його в майбутньому, працівниками поліції стосовно кривдників винесено 1 300 термінових заборонних приписів. Слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 64 кримінальних провадження за статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України та 8 кримінальних проваджень за статтею 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України. Наразі 41 особі повідомлено про підозри та відповідні матеріали направлено до суду, — повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавської області Роман Ніколаєнко.

 Варто зазначити, що за вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.

Шановні громадяни!

Якщо ви постраждали від насильства або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство, не зволікайте та інформуйте поліцію за номером 102, або на безкоштовну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123. Також можете скористатись поліцейським чат-ботом #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини домашнє насильство кримінальна відповідальність суд
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