За домашнє насильство поліція відкрила на Полтавщині 64 кримінальних провадження

З початку року за фактами домашнього насильства обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину щодо 41 особи направлені до суду
З початку року за фактами домашнього насильства слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 64 кримінальні провадження. Крім цього, за фактами невиконання обмежувальних заходів розпочато ще 8 кримінальних проваджень. Наразі 41 особі повідомлено про підозру та обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину скеровано до суду. За вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Варто зазначити, що за вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.
Шановні громадяни!
Якщо ви постраждали від насильства або вам відома інформація про особу, відносно якої вчиняється насильство, не зволікайте та інформуйте поліцію за номером 102, або на безкоштовну національну «Гарячу лінію» з протидії домашньому насильству: 0 800 500 335 чи на короткий номер 116-123. Також можете скористатись поліцейським чат-ботом #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер