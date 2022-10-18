За домашнє насильство поліція відкрила на Полтавщині 64 кримінальних провадження

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 255

З початку року за фактами домашнього насильства обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину щодо 41 особи направлені до суду

З початку року за фактами домашнього насильства слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 64 кримінальні провадження. Крім цього, за фактами невиконання обмежувальних заходів розпочато ще 8 кримінальних проваджень. Наразі 41 особі повідомлено про підозру та обвинувальні акти у скоєнні кримінального злочину скеровано до суду. За вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Упродовж цього року поліцейські Полтавщини відреагували на понад 9 600 повідомлень громадян з попередньою кваліфікацією домашнє насильство. За результатами проведених перевірок підтверджено майже 2500 таких факти, по яким на правопорушників складені адміністративні матеріали за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На профілактичних обліках підрозділів превенції перебуває 2 767 осіб, які вчинили домашнє насильство (2467 чоловіків, 296 жінок та 4 дітей). Задля негайного припинення фактів домашнього насильства та недопущення його в майбутньому, працівниками поліції стосовно кривдників винесено 1 300 термінових заборонних приписів. Слідчими поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочато 64 кримінальних провадження за статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України та 8 кримінальних проваджень за статтею 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або не проходження програми для кривдників) Кримінального кодексу України. Наразі 41 особі повідомлено про підозри та відповідні матеріали направлено до суду, — повідомив начальник управління превентивної діяльності поліції Полтавської області Роман Ніколаєнко.

Варто зазначити, що за вчинення домашнього насильства кривднику може загрожувати до 2-х років позбавлення волі.