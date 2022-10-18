40 підприємств релоковано на Полтавщину з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області

У Полтавську область релоковано вже 40 підприємств з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомили 17 жовтня на апаратній нараді у Полтавській ОВА.
Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної військової адміністрації Дмитро Мандріков зауважив, що промисловий комплекс Полтавщини є одним із ключових секторів економіки як області, так і всієї держави та посідає лідируючі позиції серед регіонів України.
За його словами, у структурі промислового виробництва області найбільша частка належить машинобудуванню, нафтогазовидобувному комплексу, гірничодобувній та харчовій промисловостям.
Для відновлення економіки держави запущена програма релокації підприємств, яка передбачає переміщення підприємств із територій, що наближені або знаходяться в зоні бойових дій, у безпечні регіони України. Загалом в область релоковано 40 суб’єктів господарювання з Харківської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, які розмістилися у 12 громадах регіону.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер