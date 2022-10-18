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Кременчук, Споживач, Полтавщина

40 підприємств релоковано на Полтавщину з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 446

 

Про це повідомили на апаратній нараді у Полтавській ОВА

У Полтавську область релоковано вже 40 підприємств з Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запорізької області. Про це повідомили 17 жовтня на апаратній нараді у Полтавській ОВА.

- На сьогодні одна із ключових умов перемоги – це наш економічний фронт. Полтавщина в цьому напрямі працює досить потужно. Але багато підприємств втратили ланцюги збуту та постачання матеріалів й комплектуючих, тому маємо консолідувати зусилля аби допомогти нашим підприємствам, – наголосив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій обласної військової адміністрації Дмитро Мандріков зауважив, що промисловий комплекс Полтавщини є одним із ключових секторів економіки як області, так і всієї держави та посідає лідируючі позиції серед регіонів України.

- У промисловому секторі економіки працює 1400 підприємств різних форм власності, із них: 200 – великих та середніх, 1200 – малих та мікропідприємств. Промисловими підприємствами формується майже 50% валової доданої вартості та забезпечується робочими місцями понад третини зайнятих осіб в економіці області. Наша область за обсягами реалізованої промислової продукції утримує стабільне 6 місце серед регіонів України, – розповів Дмитро Мандріков.

За його словами, у структурі промислового виробництва області найбільша частка належить машинобудуванню, нафтогазовидобувному комплексу, гірничодобувній та харчовій промисловостям.

Для відновлення економіки держави запущена програма релокації підприємств, яка передбачає переміщення підприємств із територій, що наближені або знаходяться в зоні бойових дій, у безпечні регіони України.  Загалом в область релоковано 40 суб’єктів господарювання з Харківської, Донецької, Луганської та Запорізької областей, які розмістилися у 12 громадах регіону.  

- До роботи релокованих підприємств маємо залучити внутрішньо переміщених осіб області, вони фактично є колишніми їхніми працівниками й зможуть швидко та ефективно включитися в технологічно-виробничий процес, – додав Дмитро Лунін.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна підприємства
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