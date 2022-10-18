Мамі загиблого піхотинця з Кременчуччини Павла Кошелева вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня

Матері загиблого військового з Кременчуцького району Павла Кошелева Тетяні Письменній вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким посмертно нагородили її сина. Про це повідомляє пресслужба Глобинської міської ради.
Павло Кошелев загинув 24 лютого під час виконання бойового задання. Морський піхотинець Павло Кошелев загинув у перші хвилини повномасштабної війни на Одещині.
Воїн народився 2 травня 2001 року в селі Обознівка. У 2016 році закінчив Обознівську середню школу. У 2018 році вступив до Вищого професійного училища №7 у Кременчуці, яку закінчив у 2019 році та здобув професію електрозварника.
5 квітня був призваний Глобинським районним військовим комісаріатом на строкову службу, а вже 9 квітня його відправили до Василькова. Військового поховали 7 березня у селі Обознівка Кременчуцького району.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер