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Кременчук, Воїни світла

Мамі загиблого піхотинця з Кременчуччини Павла Кошелева вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 377

 

Павло Кошелев загинув 24 лютого під час виконання бойового задання

Матері загиблого військового з Кременчуцького району Павла Кошелева Тетяні Письменній вручили орден «За мужність» ІІІ ступеня, яким посмертно нагородили її сина. Про це повідомляє пресслужба Глобинської міської ради.

— За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджений Павло Кошелев. Захисник загинув у перший день повномасштабного вторгнення росії на територію України. Нагороду вручено матері Героя Тетяні Петрівні Письменній. Присутні вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам’ятника, — йдеться у повідомленні. 
На Кременчуччині попрощались із загиблим Героєм Павлом Кошелєвим

Павло Кошелев загинув 24 лютого під час виконання бойового задання. Морський піхотинець Павло Кошелев загинув у перші хвилини повномасштабної війни на Одещині.

Воїн народився 2 травня 2001 року в селі Обознівка. У 2016 році закінчив Обознівську середню школу. У 2018 році вступив до Вищого професійного училища №7 у Кременчуці, яку закінчив у 2019 році та здобув професію електрозварника.
5 квітня був призваний Глобинським районним військовим комісаріатом на строкову службу, а вже 9 квітня його відправили до Василькова. Військового поховали 7 березня у селі Обознівка Кременчуцького району.

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Автор: Альона Душенко
Теги: нагородження війна воїни світла
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