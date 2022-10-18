Малецький знову просуває свій телеграм-канал - тепер через педагогів

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40 хвилин вчителі та вихователі слухали про «правильні» джерела інформації, які вже давали «збій»

17 жовтня міський голова Кременчука Віталій Малецький провів добровільно-примусові збори з педагогами ліцею №10 «Лінгвіст» та дошкільних навчальних закладів, розташованих поруч.

Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» присутні на зібранні педагоги, зустріч планувалася ще минулого тижня, проте кілька разів її переносили через неспокійну ситуацію. Тему зустрічі заздалегідь не оголошували — мовляв, прийде мер та сам усе розповість.

Офіційно вона називалась «Навчання з питань цивільного захисту», проте відповідних фахівців, які б про це розповідали педагогам, в актовій залі не було. З мером до школи прийшли заступники — Володимир Пелипенко та Ольга Усанова.

Мер переважно заспокоював людей: мовляв, дамба міцна, наші військові нас надійно захищають, однак щоб отримувати надійну інформацію, потрібно довіряти лише офіційним джерелам інформації, яким є його телеграм-канал, канал президента Зеленського та канал Кременчук офіційний (пресслужба мерії). У Фейсбук, на його переконання, довіряти можна лише сторінці Зеленського, його особистій та сторінці народного депутата від частини Кременчука — Юрія Шаповалова.

«Нас вчили користуватись Фейсбуком та телеграм-каналами Малецького та Шаповалова. Такий собі урок медіаграмотності. Невже міський голова вважає, що я не знаю, що таке офіційні джерела? І чому, власне, я повинна довіряти каналу Малецького після того, як він писав про неіснуючі ракети з Білорусі, а потім видалив ці повідомлення?» — прокоментувала «Телеграфу» одна з присутніх вчительок.

У кінці зустрічі мер запевнив, що влада працює, не знаючи втоми, що все під контролем і до них варто «прислухатись». Та роздав педагогам візитівки із посиланнями на вказані канали, які точно розповідатимуть правдиві новини.

Нагадаємо, 11 жовтня під час довгої повітряної тривоги мер Кременчука на своєму каналі оприлюднив інформацію про запуск ракет у бік Кременчука. Наступне повідомлення було про те, що крилаті ракети, випущені по Україні, спеціально змінюють напрямок польоту, виманюючи наші сили ППО, ще й повідомив про нові пуски з Білорусі. Цю інформацію довелось спростовувати каналу Беларускі Гаюн, що від початку повномасштабного вторгнення відстежує переміщення військової техніки ворога. Тож інформація виявилася класичним «вкидом».

Беларускі Гаюн спростував інформацію Малецького щодо запуску ракет з Білорусі

У минулі вихідні Малецький написав про «повітряні об'єкти в нашому регіоні», закликав перебувати всіх в укриттях та підписуватись на його канал, щоб знати усе першим. Найнеприємніше те, що повідомлення про крилаті ракети, вильоти з Білорусі та повітряні об'єкти міський голова оперативно видалив зі свого «достовірного телеграм-каналу».

Минулого тижня попри такі проколи мер вирішив масово просунути свій канал за допомогою шкільних чатів. Ми писали про те, що вчителі у вайбері звернулись до батьків із закликом підписатись на телеграм-канал Малецького, у деяких школах адміністрація вимагала навіть звіту за кількістю підписників.

Міський голова Віталій Малецький просуває власний телеграм-канал через «батьківські чатики»

Зазначимо, що міський голова не запропонував на зустрічі з вчителями підписатись на телеграм-канал начальника Полтавської обласної адміністрації Дмитра Луніна (який, на відміну від каналу Малецького та пресслужби, — сповіщає про повітряну тривогу), не запропонував сторінку начальника районної військової адміністрації Олега Лєдніка. Натомість із докором згадав голову районної ради Дмитра Колотієвського, який також раніше закликав довіряти офіційним джерелам.

Проте це й не дивно: попри страшну війну у політичних колах вже чітко проглядається підготовка до майбутніх місцевих виборів. А видимої конструктивної співпраці між районною, міською та обласною владою, на жаль, немає. І збоку це все трохи скидається на шоу «Хто зверху».