Орденами «За мужність» посмертно нагородили воїнів Владислава Береста та Володимира Ковтуновича з Кременчуччини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 252

Орденами «За мужність» III ступеня нагородили загиблих солдатів Владислава Береста та Володимира Ковтуновича. Відповідний Указ №696/2022 від 13 жовтня підписав Президент України.

Владислав Берест з Кременчука загинув у бою 17 серпня. Воїн загинув під час виконання бойового завдання з захисту України під час зіткнення із противником. Він боронив країну від окупантів з березня. У захисника залишилася мати, вітчим та брат. В останню путь воїна провели 29 серпня.

Володимир Ковтунович добровольцем пішов на фронт. Загинув 7 вересня під час ведення бойових дій в районі Максимівки Харківської області. Захисник служив у 80 львівській бригаді десантно-штурмових військ. До війни жив в селі Святилівка Градизької громади, разом з дружиною та донечкою.