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Кременчук, Воїни світла

Схилившись над домовиною, мама востаннє пригортає свого сина - воїна Владислава Береста з Кременчука

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 124

 

Через весь Кременчук провели військового, який заплатив найвищу ціну за незалежність України

Сьогодні, 29 серпня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися з 29-річним воїном Владиславом Вікторовичем Берестом. Десантник загинув 17 серпня при обороні Пісок Донецької області. У Владислава залишилась мати, два брати, вітчим.

Кременчук втратив ще одного захисника України - Владислава Береста

 

Владислав народився 25 квітня 1993 року у Кременчуці. Шкільні роки пройшли у 19 школі, тут же в центрі Кременчука разом зі своїми друзями та двома братами промайнуло його дитинство. Військовий із позивним «Художник» розповів, що знав Владислава, адже жив неподалік від нього, по сусідству.

- Пішов у 10 штурмову бригаду, з якою підписав контракт, туди ж поступив по мобілізації. Він служив водієм управління батальйоном при артилерійському підрозділі. Хлопець був спортивним, енергійним, багато чим цікавився... Але в Донецькій області, поблизу населеного пункту Піски його накрило артилерійським снарядом. Від отриманих поранень, несумісних із життям, він загинув.

Він був моїм сусідом, недалеко від мене живе... Хороший був хлопець, красивий, спортивний. Жити і жити… але війна. Вона забирає найкращих. І це вже не прості слова. Йому назавжди залишилось 29, - розповів військовий.

 

Мама, схилившись над домовиною, огорнутою у синьо-жовтий стяг та прапор десантників, востаннє пригортає до серця свого синочка

Попрощатися з Владиславом Берестом до Міського палацу культури прийшли рідні, однокласники, друзі, колеги, представники міської влади.

- Працював із ним на овочевій базі. Трудолюбивий був, працював, нежаліючи себе, завжди приходив на допомогу, справжній товариш, - Андрій розповів, що дізнався про смерть товариша з новин.

 

Схилившись на коліно, кременчужани коридором шани провели захисника. Після відспівування у Свято-Миколаївському соборі поховали Владислава Береста на Алеї Слави на Свіштовському цвинтарі.

 

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: війна воїни світла
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