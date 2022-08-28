Кременчук втратив ще одного захисника України - Владислава Береста

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17 серпня 2022 року загинув воїн, котрий захищав нашу державу, Берест Владислав Вікторович.

Владислав Берест був солдатом та зарахований в списки особового складу військової частини 18 березня 2022 року.

У Владислава залишилась мати, вітчим та брат. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Владислава Береста відбудеться завтра, 29 серпня:

- 11:00 - прощання у Міському палаці культури;

- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.

Вічна пам’ять Герою!







