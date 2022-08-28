Кременчук втратив ще одного захисника України - Владислава Береста

17 серпня 2022 року загинув воїн, котрий захищав нашу державу, Берест Владислав Вікторович.
Владислав Берест був солдатом та зарахований в списки особового складу військової частини 18 березня 2022 року.
У Владислава залишилась мати, вітчим та брат. Співчуття рідним та близьким!
Поховання Владислава Береста відбудеться завтра, 29 серпня:
- 11:00 - прощання у Міському палаці культури;
- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Пам‘яті.
Вічна пам’ять Герою!
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер