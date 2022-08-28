У Чорному морі чергують 4 ворожі ракети «калібр» із залпом на  24 ракети

Станом на 28 року 2022 року в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі носії крилатих ракет «калібр», загальний залп – 24 ракети;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 ворожих кораблів та катерів;
в Середземному морі - 5 носіїв крилатих ракет «калібр».
Про це повідомили у Командуванні Військово-Морських Сил ЗСУ.
За даними військово-морських сил, минулої доби в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Чорного моря – 8 суден, з них 2 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 38 суден, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор;
Акцентують, що рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер