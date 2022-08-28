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На Стрільців чекають значні зміни, а на Левів – багато спокус: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 347

 

Які дні протягом тижня 29 серпня-4 вересня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Здоров`я, краса i внутрiшня рiвновага стануть основними стимулами ваших дiй на цьому тижнi. Можна спробувати нову дiєту, вiдновити заняття в спортзалi або уважнiше вiднестися до вибору продуктiв харчування. До середи займайтеся практичними справами. Не чинiть тиску на партнерiв, будьте терплячi - в цей час тiльки взаємовигiднi iнтереси можуть дати результат, на який ви розраховуєте. У середу можна зайнятися покупками. Вихiднi краще провести вдома або на дачi з сiм`єю i близькими друзями. Сприятливi днi: 30, 4; несприятливi: 29.

Телець (21.04-21.05)

Поки вас найбiльше цiкавлять домашнi справи, i в першiй половинi тижня ви зможете реалiзувати деякi зi своїх дизайнерських iдей. Партнер по шлюбу буде приємно здивований вашим творчим пiдходом i тим терпiнням, з яким ви займетеся дрiбним ремонтом або наведенням ладу. З середи з`являться новi iнтереси i завдання. До п`ятницi можна укладати угоди, займатися питаннями реклами. Це хороший час для активного спiлкування, обмiну думками i переговорiв. У вихiднi може виникнути нова тема в сiм`ї, на якiй ви i зосередитеся. Сприятливi днi: 3, 4; несприятливi: 31.

Близнюки (22.05-21.06)

Прекрасний час для вiдпочинку, поїздок, спiлкування в групi, з якою пов`язанi вашi iнтереси i перспективи. З наступного тижня навантаження значно зросте, а зараз вам необхiдно зiбрати всю потрiбну iнформацiю i привести до ладу справи. З середи прискорюється приток iнформацiї, але у четвер вiрогiднi збої в системах зв`язку, проблеми в подорожах i контактах з оточуючими. Будьте уважнi до прохань своїх близьких. Допомагайте, вислуховуйте їхнi сповiдi, займайтеся спiльними справами. У недiлю вдалими будуть покупки. Сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 4.

Рак (22.06-22.07)

Перша половина тижня пройде в турботах про нагальнi справи. Ви знайдете задоволення, займаючись дизайном свого будинку. У четвер можуть вiдбутися подiї, якi зроблять вашу позицiю вразливою. Не соромтеся попросити про допомогу партнера. Через подолання спiльних проблем з`являться i спiльнi iнтереси, а в особистих вiдносинах з`явиться бiльше довiри та iнтимнiсть. Можливо, вам варто вибрати недiлю як стартову позицiю для розвитку якоїсь важливої теми. Рiшення ухвалюйте на сiмейнiй нарадi. Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 31.

Лев (23.07-23.08)

Перiод очiкування закiнчився - вам необхiдно поквапитися з втiленням не тiльки поточних, але й глобальнiших планiв. Волею обставин ви потрапляєте в центр розвитку якихось подiй, i оточуючi розраховують на вас. У четвер те, що вiдбувається, буде наповнене особливим сенсом, не пропустiть можливiсть розiбратися з тими темами, якi вас цiкавлять. Ви можете опинитися у вирi почуттiв, а спокус буде так багато, що вам доведеться поламати голову, як вийти зi скрутного становища. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 1.

Діва (24.08-23.09)

Ви можете пишатися своєю майстернiстю, органiзованiстю i вiдчуттям порядку, що обов`язково помiтять оточуючі. Придiлiть бiльше уваги тим дрiбницям, на якi звичайно не вистачає часу - i ви вiдчуєте справжнє задоволення вiд гармонiї, яка запанувала навколо вас. Весь тиждень сприятливий для вирiшення практичних питань. Але у четвер i п`ятницю можуть вiдбутися подiї, якi не входили у вашi плани. Нешаблоннi реакцiї будуть особливо вдалими. У вихiднi краще розширити коло спiлкування. Сприятливi днi: 3; несприятливi: 4.

Терези (24.09-23.10)

Пiдiйдiть прагматичнiше до використання свого часу в першiй половинi тижня. Не витрачайте його на дрiбницi, а займiться справами, якi принесуть цiлком конкретнi результати. Домовленостi в цей час добре оформляти юридично. З четверга може виявитися, що у вiдносинах з дiловим або близьким партнером все не так просто. Але ви цiлком можете знайти оригiнальний вихiд з обставин, що склалися. Готуйтеся зайнятися новою справою з наступного тижня, а поки придiлiть бiльше часу рiшенню особистих питань. Сприятливi днi: 29, 2; несприятливi: 4.

Скорпіон (24.10-22.11)

Вiдпочивайте на здоров`я, поки можна не поспiшати з iнiцiативами i нововведеннями. Придiлiть бiльше уваги формуванню творчих зв`язкiв в групi або колективi, де ви проводите свiй час. Друзi можуть пiдкинути вам новi iдеї або органiзують корисне знайомство. З другої половини тижня подiї можуть складатися непередбачувано. Можливi деякi обмеження, але вiдбудеться вивiльнення енергiї для iнших справ. Сприятливi днi: 1, 4; несприятливi: немає.

Стрілець (23.11-21.12)

Наближаються значнi i багатообiцяючi змiни. Якщо у вас є власнi плани, то цей тиждень присвятiть пiдготовчим заходам. Усi ситуацiї будуть зарядженi емоцiйно, але поки складно зосередитися на чомусь визначеному. Вiдновiть спортивнi заняття. Ваша присутнiсть створить сприятливий психологiчний мiкроклiмат в групi - ви повнi ентузiазму i готовi до звершень. Весь тиждень, окрiм четверга i п`ятницi, сприятливий для поїздок. У недiлю чекайте сюрпризiв, спробуйте знаходитися у вирi подiй. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 3.

Козеріг (22.12-20.01)

З`явиться хороша можливiсть дiстатися до сутi теми, що цiкавить вас. До четверга ви зможете переробити масу невеликих, але важливих справ, що залишить вiдчуття задоволення. Цей тиждень сприятливий для систематизацiї iнформацiї i наведення ладу там, де вiдчувається необхiднiсть. З наступного тижня у вашому життi намiчаються важливi змiни, i все що вiдбувається, поступово до них пiдводить. У вихiднi придiлiть час будинку або вiдпочиньте з сiм`єю, щоб з понедiлка спокiйно зосередитися на роботi. Сприятливi днi: 31, 1; несприятливi: немає.

Водолій (21.01-19.02)

Можливо, деякi з ваших зв`язкiв зараз пiддаються перегляду. Чекайте кульмiнацiї подiй у четвер. Не поспiшайте оцiнювати результати, особливо, якщо вони будуть для вас несподiваними. Згодом ви знайдете для себе багато плюсiв в тих змiнах, якi вiдбулися. Перша половина тижня дасть вам можливiсть реалiзувати деякi з практичних iдей в своєму будинку. Друга половина сприятливiша для зовнiшнiх контактiв, поїздок, листування. Увесь тиждень будьте уважнi до свого здоров`я i не допускайте перевантажень. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 29.

Риби (20.02-20.03)

У першiй половинi тижня вам варто зайнятися чимось конкретним. Зустрiчi, переговори будуть пiдпорядкованi матерiальним iнтересам. Зараз є сенс розрахуватися з боргами, зробити платежi, щоб з наступного тижня зайнятися чимось новим. Цiлком iмовiрно, що у четвер ви здiйсните щось для себе незвичайне i несподiване. Це цiкавий день, i в тому, що вiдбувається, ви зможете уловити мiстичний вiдтiнок. Вихiднi принесуть багато приємних вражень, особливо, якщо ви добре пiдберете компанiю для вiдпочинку. Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 4.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: oukr.info
Теги: гороскоп прогноз
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