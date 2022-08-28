Кременчужани на конвертах і герб Кременчука на марках

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За ініціативи Кременчуцького товариства філателістів й громадськості, 24 серпня у міській художній галереї відбулося спецпогашення локальних конвертів із зображеними на них кременчужанами та марками з гербом Кременчука. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької.

На конвертах, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів, зображені портрети кременчуцьких художників, письменників, поетів, громадських діячів. А марки з гербом Кременчука були випущені «Укрпоштою» минулого року до 450-річчя заснування міста. До цієї ж дати кременчуцька художниця Оксана Бойко розробила макет спеціального штемпеля «Пливе щука з Кременчука», який також випустила «Укрпошта». Саме цією печаткою і погасили конверти.

- Такі конверти становлять неабияку філателістичну та історичну цінність. Вони стануть окрасою будь-якої колекції, особливо тих колекціонерів, хто збирає історію Кременчука. З роками їх цінність лише зростатиме, - розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів та очільник місцевого осередку Асоціації філателістів України.

Примітно, що перші два конверти з портретами кременчуцької художниці Оксани Бойко та заступника директора комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Андрія Мельника вже мандрують до ізраїльського міста Рішон-ле-Ціон (міста-побратима Кременчука) - вчора міський голова Віталій Малецький передав їх віцемер цього міста Максиму Бабицькому.

Нагадаємо, що у Кременчуцькій міській художній галереї триває філателістична виставка.