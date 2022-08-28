Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Культура, Кременчук

Кременчужани на конвертах і герб Кременчука на марках

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 134

 

У День Незалежності в Кременчуці відбулося святкове спецпогашення

За ініціативи Кременчуцького товариства філателістів й громадськості, 24 серпня у міській художній галереї відбулося спецпогашення локальних конвертів із зображеними на них кременчужанами та марками з гербом Кременчука. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької.

 

На конвертах, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів, зображені портрети кременчуцьких художників, письменників, поетів, громадських діячів. А марки з гербом Кременчука були випущені «Укрпоштою» минулого року до 450-річчя заснування міста. До цієї ж дати кременчуцька художниця Оксана Бойко розробила макет спеціального штемпеля «Пливе щука з Кременчука», який також випустила «Укрпошта». Саме цією печаткою і погасили конверти.

- Такі конверти становлять неабияку філателістичну та історичну цінність. Вони стануть окрасою будь-якої колекції, особливо тих колекціонерів, хто збирає історію Кременчука. З роками їх цінність лише зростатиме, - розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів та очільник місцевого осередку Асоціації філателістів України.

Примітно, що перші два конверти з портретами кременчуцької художниці Оксани Бойко та заступника директора комунального підприємства «Інститут розвитку Кременчука» Андрія Мельника вже мандрують до ізраїльського міста Рішон-ле-Ціон (міста-побратима Кременчука) - вчора міський голова Віталій Малецький передав їх віцемер цього міста Максиму Бабицькому.
Нагадаємо, що у Кременчуцькій міській художній галереї триває філателістична виставка.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: філателія марки виставка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх