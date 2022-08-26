Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Культура, Кременчук

«Українська вишивка - код нації» на марках і конвертах

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 200

 

У Кременчуцькій міській художній галереї триває філателістична виставка

Вчора, у День Незалежності України, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка з колекції Андрія Дерієнка «Українська вишивка - код нації». Про це повідомили у Кременчуцькому товаристві філателістів.

 

Серед експонатів представлені марковані листи та конверти від «Укрпошти», на яких зображені приклади вишивок з усіх регіонів України.

- Серед цікавого, маркований лист із маркою 1992 року «Народна вишивка» (одна з перших марок незалежної України), поштівка, яка вийшла друком 1948 року та популяризувала українську вишивку, а також поштівка з дореволюційним фото з українками у вишитому одягу, - розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів та очільник місцевого осередку Асоціації філателістів України.

Конверти представлені колекцією регіональної вишивки, які погашені в обласних головпоштамтах. Кожен з цих штемпелів подібні надписом «За мир в єдиній Україні», водночас відрізняється зображенням будівель обласних поштамтів.

  

Відвідати виставку можна у Кременчуцькій міській художній галереї до 15 вересня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.
Графік роботи галереї:

  • середа-п'ятниця — 10.00-16.00
  • субота-неділя — 10.00-16.30
  • понеділок-вівторок — вихідні дні.

 

Нагадаємо, що до свята у Кременчуцькій художній галереї відкрилось декілька виставок.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Володимир Скляр
Теги: філателія виставка марки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх