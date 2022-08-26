«Українська вишивка - код нації» на марках і конвертах

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 200

Вчора, у День Незалежності України, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка з колекції Андрія Дерієнка «Українська вишивка - код нації». Про це повідомили у Кременчуцькому товаристві філателістів.

Серед експонатів представлені марковані листи та конверти від «Укрпошти», на яких зображені приклади вишивок з усіх регіонів України.

- Серед цікавого, маркований лист із маркою 1992 року «Народна вишивка» (одна з перших марок незалежної України), поштівка, яка вийшла друком 1948 року та популяризувала українську вишивку, а також поштівка з дореволюційним фото з українками у вишитому одягу, - розповів Володимир Скляр, голова Кременчуцького товариства філателістів та очільник місцевого осередку Асоціації філателістів України.

Конверти представлені колекцією регіональної вишивки, які погашені в обласних головпоштамтах. Кожен з цих штемпелів подібні надписом «За мир в єдиній Україні», водночас відрізняється зображенням будівель обласних поштамтів.

Відвідати виставку можна у Кременчуцькій міській художній галереї до 15 вересня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Графік роботи галереї:

середа-п'ятниця — 10.00-16.00

субота-неділя — 10.00-16.30

понеділок-вівторок — вихідні дні.

Нагадаємо, що до свята у Кременчуцькій художній галереї відкрилось декілька виставок.