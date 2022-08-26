«Українська вишивка - код нації» на марках і конвертах

Вчора, у День Незалежності України, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася філателістична виставка з колекції Андрія Дерієнка «Українська вишивка - код нації». Про це повідомили у Кременчуцькому товаристві філателістів.
Серед експонатів представлені марковані листи та конверти від «Укрпошти», на яких зображені приклади вишивок з усіх регіонів України.
Конверти представлені колекцією регіональної вишивки, які погашені в обласних головпоштамтах. Кожен з цих штемпелів подібні надписом «За мир в єдиній Україні», водночас відрізняється зображенням будівель обласних поштамтів.
Відвідати виставку можна у Кременчуцькій міській художній галереї до 15 вересня за адресою: вул. Коцюбинського, 4.
Графік роботи галереї:
Нагадаємо, що до свята у Кременчуцькій художній галереї відкрилось декілька виставок.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер