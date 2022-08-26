Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» родичам загиблих льотчиків Оксанченка та Чобана

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Обидвоє герої від 24 лютого виконували бойові вильоти та відвернули на себе російську авіацію

25 серпня президент Володимир Зеленський передав нагороди дружині та доньці Героя України полковника Олександра Оксанченка. «Золоту Зірку» з рук президента України отримала дружина майора Степана Чобану. Про це повідомили у 831 бригада тактичної авіації.

За визначну особисту мужність і героїзм, Указом Президента України льотчикам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку

« Особистості, які ще за життя стали найкращими. Ордени «Золота Зірка», за якими не просто подвиги героїв, а врятовані життя українців і обов'язкова поразка російських окупантів » , - йдеться в повідомленні.

Льотчики-винищувачі полковник Олександр Оксанченко та майор Степан Чобану не один рік служили пліч-о-пліч в одній бригаді тактичної авіації. Кожен мав десятки років вислуги та тисячі годин нальоту. Обидвоє від 24 лютого виконували бойові вильоти.

Нагадаємо, на честь полковника Оксанченка у Кременчуці перейменували вулицю Аерофлотську.