Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» родичам загиблих льотчиків Оксанченка та Чобана

25 серпня президент Володимир Зеленський передав нагороди дружині та доньці Героя України полковника Олександра Оксанченка. «Золоту Зірку» з рук президента України отримала дружина майора Степана Чобану. Про це повідомили у 831 бригада тактичної авіації.
За визначну особисту мужність і героїзм, Указом Президента України льотчикам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку
Льотчики-винищувачі полковник Олександр Оксанченко та майор Степан Чобану не один рік служили пліч-о-пліч в одній бригаді тактичної авіації. Кожен мав десятки років вислуги та тисячі годин нальоту. Обидвоє від 24 лютого виконували бойові вильоти.
Нагадаємо, на честь полковника Оксанченка у Кременчуці перейменували вулицю Аерофлотську.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер