Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Кременчук, Воїни світла, Путін проти українського народу

Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» родичам загиблих льотчиків Оксанченка та Чобана

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 195

Обидвоє герої від 24 лютого виконували бойові вильоти та відвернули на себе російську авіацію

25 серпня президент Володимир Зеленський передав нагороди дружині та доньці Героя України полковника Олександра Оксанченка. «Золоту Зірку» з рук президента України отримала дружина майора Степана Чобану. Про це повідомили у 831 бригада тактичної авіації.

За визначну особисту мужність і героїзм, Указом Президента України льотчикам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

 

Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку

«Особистості, які ще за життя стали найкращими. Ордени «Золота Зірка», за якими не просто подвиги героїв, а врятовані життя українців і обов'язкова поразка російських окупантів», - йдеться в повідомленні.

Льотчики-винищувачі полковник Олександр Оксанченко та майор Степан Чобану не один рік служили пліч-о-пліч в одній бригаді тактичної авіації. Кожен мав десятки років вислуги та тисячі годин нальоту. Обидвоє від 24 лютого виконували бойові вильоти.

Нагадаємо, на честь полковника Оксанченка у Кременчуці перейменували вулицю Аерофлотську.

1
Автор: Олеся Данилова
Теги: війна золота зірка Степан Чобан Олександр Оксанченко
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 33 від 18 серпня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

№ 25 від 23 червня 2022

№ 24 від 16 червня 2022

№ 23 від 9 червня 2022

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

Всі pdf

Вверх