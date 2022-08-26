Вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція, – президент Зеленський

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25 серпня вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.

- Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи, – сказав Зеленський.

Президент сповістив, що держава робить все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої країни.

- Потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи, – зауважив Володимир Зеленський.