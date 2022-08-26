Вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція, – президент Зеленський

Унаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України
25 серпня вперше в історії зупинилася Запорізька атомна електростанція. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як внаслідок російського обстрілу була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України. Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки.
Президент сповістив, що держава робить все, щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить не тільки від нашої країни.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер