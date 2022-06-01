Серію марок присвятили льотчику з Полтавщини Олександру Оксанченку

Сьогодні, 22:07 Переглядів: 91

У продажі на ebay доступна серія марок Республіки Нігер, присвячена Повітряним силам ЗСУ, тут зокрема можна побачити марки присвячені Олександру Оксанченку

У Сьєрра-Леоне (держава у західній Африці) випустили щонайменше 19 марок на підтримку України, зокрема на честь пілота з Полтавщини Олександра Оксанченка. Про це повідомляє видання «Forbes Україна».

Серія марок «Полковник Оксанченко» розповідає про Героя України родом із Миргорода, який загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Пілот винищувача Олександр Оксанченко був одним із кращих льотчиків-винищувачів у світі, мав понад 2 000 льотних годин.

Пілот винищувача СУ-27 полковник Олександр Оксанченко переміг у кількох повітряних шоу. У 2016 році він брав участь у міжнародному авіашоу на Мальті, переміг у Словацькому міжнародному авіафестивалі. У 2016 році Оксанченка відзначили як людину року Миргорода. У 2017 році пілот отримав нагороду на міжнародному показі бойової авіаційної техніки Royal International Air Tattoo. У 2018 році отримав трофей «За бездоганний найкращий динамічний показ» на Czech International Air Fest.

У 2018 році Олександр Оксанченко пішов у відставку, але з початком повномасштабної російсько-української війни повернувся до служби. Льотчик загинув 25 лютого під час битви за Київ. Посмертно нагороджений орденом «Золота Зірка».

У продажі на ebay доступна серія марок Республіки Нігер, присвячена Повітряним силам ЗСУ, тут зокрема можна побачити марки присвячені Олександру Оксанченку.