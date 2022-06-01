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Ми прямо зараз помремо чи пізніше: волонтери документують історії війни

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 198

 Вже більше трьох місяців український народ протистоїть росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення на територію України

Українські волонтери створили сайт War Stories (https://warstories.org.ua), на якому збирають історії війни від першої особи - тих, хто побував у пеклі та зміг вирватися, тих, хто виїхав за кордон, або волонтерить, тих, хто боронить нашу країну на передовій та тих, хто в тилу наближає перемогу.

Ініціатива створити War Stories виникла задля того, аби світ почув та побачив справжнє обличчя війни від тих людей, які проходять через неї. А ще для того, щоб сформувати ідентичність українців через набуття колективного досвіду. 

- Не могу больше ждать, переживаю за Женьку. Вылезаем с подвала. Вокруг все разрушено. Вижу полицейскую машину, несут Женю. Бегу за ним. Вся улица завалена, дома вокруг горят, дороги завалены плитами и стеклами. Улицы которая еще утром была, просто исчезла. Такое я видела в фильмах про конец света. Я босиком. Ваня на руках. Садимся в машину. Девочки с мамой остаются ждать еще одну машину полицейских чтоб привезти их к нам. Полицейские спрашивают ФИО и год рождения Жени. Отвечаю и делаю ошибку в месяце. Женя кричит что не 11 месяц, а 10. Облегчение. Он говорит. Значит будет жить. В голове мысли, только бы жил, пусть на инвалидной коляске, пусть может без ног, но пусть будет жив мой Женька, - йдеться в одній з історій на сайті

Принципи War Stories:

  • волонтери збирають розповіді тільки «від першої особи»
  • на платформі публікуються тільки емоції, «прожитий» первинний досвід, який він є
  • це історії без висновків та прогнозів - тільки правда без редагування
  • будь-яка історія важлива та самодостатня. Кожна історія має право на публікацію, бо все це рівноцінно наповнює наш колективний досвід.

Платформа War Stories продовжує збирати історії війни українців. Якщо Ви хочете поділитися власною історією звертайтеся за поштою info@warstories.org.ua.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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