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Кременчук, Воины света, Путін проти українського народу

У Миргороді віддали останню шану військовим льотчикам

Сьогодні, 20:18 Переглядів: 1 045

 

Вічна пам'ять Героям! 

Сьогодні, 6 березня, у Миргородській громаді попрощалися з відважними військовими льотчиками-винищувачами, Героями України, які загинули в повітряному бою з росіянами. Про це повідомляє АрміяInform. 

Відвертаючи на себе ворожу авіацію, полковник Олександр Оксанченко та майор Степан Чобану виконали свій обов’язок перед земляками та Батьківщиною.

Провели в останню путь Героїв України близькі, друзі, військові товариші та сотні містян. Поховали льотчиків під оркестровий Гімн України та прощальні постріли військових.

 

Полковник Олександр Оксанченко загинув, відвертаючи на себе ворожу авіацію. 28 лютого Президент України Володимир Зеленський присвоїв льотчику звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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Майор Степан Чобану загинув, відвернувши на себе ворожу авіацію над Кропивницьким. 2 березня Володимир Зеленський присвоїв льотчику звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: загиблі в АТО Миргород воины света
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