Під Кременчуком заблукав 8-річний хлопчик - його знайшли правоохоронці

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 927

До відділу №1 (м. Глобино) Кременчуцького райуправління поліції звернулися жителі Градизької тергромади. Сьогодні, 6 березня, близько 15.30, пішов з помешкання 8-річний хлопчик, який прибув до Полтавщини з Харківщини разом зі своїми рідними. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

На пошуки хлопця негайно були орієнтовані працівники групи реагування патрульної поліції Кременчуцького райуправління поліції. Упродовж півгодини дитину знайшли на одній із вулиць смт Градизька. Як з’ясувалося, він заблукав.

Наразі хлопчик у безпеці з рідними.

Поліція вдячна усім громадянам, хто долучився до пошуків дитини.







