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«На моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули»: Росіяни вбили 8 мирних людей під час евакуації з Ірпеня

Сьогодні, 20:29 Переглядів: 374

 Місто не здається, а бої продовжуються

Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь, що на Київщині, загинули 8 людей. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

- На моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули, - сказав він. 

Маркушин спростував інформацію, нібито Ірпінь захоплений окупантами. За його словами, місто не здається, а бої продовжуються.

- Частину Ірпеня дійсно захопили російські загарбники, але частина Ірпеня б'ється і не здає свої позиції, - сказав він.

Евакуація з міста продовжиться 7 березня о 10.00.

Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом, передає МВС.

Вчора вдалося евакуювати частину місцевого населення. Частина людей знаходилася під зруйнованим мостом. Світлини з вчорашньої операції евакуації місцевого населення дивіться у фотогалереї. 

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: AP Photo / Vadim Ghirda, Emilio Morenatti
Теги: війна Ірпінь російські окупанти
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