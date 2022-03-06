«На моїх очах дві маленькі дитини та двоє дорослих загинули»: Росіяни вбили 8 мирних людей під час евакуації з Ірпеня

Під час евакуації місцевих жителів із міста Ірпінь, що на Київщині, загинули 8 людей. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Маркушин спростував інформацію, нібито Ірпінь захоплений окупантами. За його словами, місто не здається, а бої продовжуються.
Евакуація з міста продовжиться 7 березня о 10.00.
Попри обстріли російських військ поліцейські разом із військовими 6 березня все ж змогли вивезти з Ірпеня 200 цивільних мешканців, з них 50 дітей. Евакуація тривала біля села Романівка під мінометним обстрілом, передає МВС.
Вчора вдалося евакуювати частину місцевого населення. Частина людей знаходилася під зруйнованим мостом. Світлини з вчорашньої операції евакуації місцевого населення дивіться у фотогалереї.