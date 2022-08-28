У Потоках під Кременчуком пройшов патріотичний заплив «Тризуб»

У суботу, 27 серпня, на Пслі у Потоках пройшов патріотичний заплив «Тризуб».
У запливі взяли участь майже два десятки любителів плавання - як аматорів, так і досвідчених спортсменів.
У програмі запливу передбачалося, що діти пливуть на дистанції 1 км, а дорослі долають 2 чи 3 км.
Варто зазначити, що у запливі брали участь різні за віком плавці. Так, наймолодшим учасникам змагань - Івану Риженкову та Тимуру Содіну виповнилося лише по 7 років, а найстаршому (ред. - журналісту нашого видання) Віктору Круку - 61.
Найкращий результат запливу показав Даниїл Генчель, який подолав дистанцію у 3000 метрів за 48 хв 1 сек. На другому місці – Дар'я Гаврилюк з результатом 55 хв 45 сек. І на третьому - Сергій Кірчик - 1 год 3 хв.
На дистанції у 2000 метрів призерами стали Олександр Кодак (44.50), Дмитро Косик (48.32) та наш колега Віктор Крук (1.05).
А на дистанції у 1000 метрів перше місце зайняв Ростислав Колос (22.50), друге - Іван Риженков (25.30) та третє - Олексій Гашпар (27.42)
Завершилися змагання тренувальним запливом дітей на 100 метрів.
Після запливу усіх учасників змагань його організатори нагородили українською символікою, а призери отримали медалі та вітамінні комплекси від МедХауз.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер