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Як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 182

 Міністерство юстиції оприлюднило алгоритм

Українці, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Як повідомили в Міністерстві юстиції, її розмір становить 14,77 грн за день на людину. Щоб отримати кошти від держави, необхідно дотримуватися кількох умов: у власника житла не має бути боргу за комуналку; житло переселенцям має бути надано безоплатно; переселенці, які у вас мешкають, не отримують щомісячної допомоги на проживання.

 

Щоб отримати компенсацію, власнику житла слід подати заяву у довільній формі через ЦНАП чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради. У заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців і документи, що підтверджують їхні особи. 

Потрібно також зареєструватися на сайті prukhystok.in.ua.

Упродовж п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їхні дані й умови проживання. Тоді ухвалять рішення про компенсацію.

Нагадаємо, раніше Мінрегіон анонсував, що розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб на опалювальний сезон   збільшать удвічі.

Компенсації за прихисток ВПО в районі виплачені за три весняні місяці

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Автор: Олеся Данилова
Теги: переселенці компенсація
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