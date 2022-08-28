Як отримати компенсацію витрат за розміщення переселенців

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 182

Українці, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг. Як повідомили в Міністерстві юстиції, її розмір становить 14,77 грн за день на людину. Щоб отримати кошти від держави, необхідно дотримуватися кількох умов: у власника житла не має бути боргу за комуналку; житло переселенцям має бути надано безоплатно; переселенці, які у вас мешкають, не отримують щомісячної допомоги на проживання.

Щоб отримати компенсацію, власнику житла слід подати заяву у довільній формі через ЦНАП чи безпосередньо до виконавчого комітету місцевої ради. У заяві мають бути зазначені ПІБ переселенців і документи, що підтверджують їхні особи.

Потрібно також зареєструватися на сайті prukhystok.in.ua.

Упродовж п'яти днів органи місцевої влади перевірять кількість переселенців, їхні дані й умови проживання. Тоді ухвалять рішення про компенсацію.

Нагадаємо, раніше Мінрегіон анонсував, що розмір допомоги на компенсацію комунальних платежів за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб на опалювальний сезон збільшать удвічі.

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