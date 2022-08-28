Пенсійне посвідчення та документи на авто: у Дії обіцяють нові сервіси

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у застосунку Дія. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на анонс брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Також у Дії планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто (це новітній спосіб надання копій цифрових документів).
Ще в середині серпня Мінцифра запустила бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта в Дії, а також відображення цих документів англійською мовою.
На порталі Дія тепер можна зареєструвати ТОВ автоматично
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер