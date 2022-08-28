Пенсійне посвідчення та документи на авто: у Дії обіцяють нові сервіси

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 146

Мінцифри анонсувало також доступ до англомовних документів

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у застосунку Дія. Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна з посиланням на анонс брифінгу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

«Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів, і вже завтра в Дії будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання», – цитує агентство текст анонсу.

Також у Дії планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто (це новітній спосіб надання копій цифрових документів).

Ще в середині серпня Мінцифра запустила бета-тестування закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта в Дії, а також відображення цих документів англійською мовою.

На порталі Дія тепер можна зареєструвати ТОВ автоматично