У Польщі залишається близько 2 млн українців

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З 24 лютого по 26 серпня з України до Польщі виїхали понад 5,8 млн людей, повернулося додому – 3,9 млн українців. Про це повідомляє у Twitter Прикордонна служба Польщі, пише Лівий берег.

«Від 24 лютого цього року, тобто від початку повномасштабного російського наступу на територію України, польські прикордонники оформили прибуття з України 5 млн 835 тис. осіб», – йдеться в повідомленні.

При цьому у зворотньому напрямку за цей час виїхало 3 млн 996 тис. українців.

Таким чином на території Польщі лишається 1,9 млн українців.

Раніше повідомлялось, що польські школи готові прийняти 200-300 тисяч дітей з України. У той же час нині у Польщі перебувають 700-800 тисяч українських школярів.