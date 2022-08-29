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Кременчук, Освіта

Міносвіти продовжило вступну кампанію для професійних закладів освіти

Сьогодні, 07:37 Переглядів: 67

 Абітурієнти можуть вступати до 1 листопада

Заклади професійної освіти зможуть зараховувати вступників на вільні місця регіонального та державного замовлення до 1 листопада, повідомляє Міносвіти.  

«Через нестабільну безпекову ситуацію, загрозу ракетно-бомбових ударів та обмежень у використанні енергоресурсів, 2022-2023 навчальний рік матиме іншу структуру. Водночас першокурсники розпочнуть заняття традиційно з 1 вересня. По ходу комплектування нових груп або донабору до вже сформованих, учні розпочинатимуть навчання і здобуватимуть робітничі професії», - йдеться в повідомленні.

Раніше Міносвіти продовжувало вступну кампанію до профтехів до 1 жовтня. Однак цьогоріч через масштабну збройну агресію росії українські вступники мають багато перешкод для вчасного подання документів на вступ. 

Нагадаємо, у Міносвіти мають намір змінити тривалість навчання у вишах.  Система  тривалості навчання, яку хочуть запровадити, передбачає можливість проходження освітньої програми бакалаврату в термін від 2 до 6 років, а магістратури – від 1 до 4 років.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Вікіпедія
Теги: профтехосвіта ПТУ
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