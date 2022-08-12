Дорослих кременчужан запрошують на безкоштовні заняття з української мови

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 351

З 13 серпня громадська організація «Інша Жінка» щосуботи та щонеділі по дві години буде навчати всіх охочих українській мові.

Викладатиме Лілія Доценко – дипломований філолог, вчителька української мови.

Обожнює утворювати фемінітиви українською мовою і знає різні версії походження слова «сало». Разом будете плекати ваше «гекання» та вчитися розрізняти шаровари і шароварщину, - йдеться у дописі про Лілію Доценко.

Коли: щосуботи та щонеділі (графік є у формі реєстрації).

Де: вул. Соборна, ТЦ «Мега», освітній центр «Інша Освіта».

Курс безкоштовний за умови вашої постійної участі та активності.

Щоб реєструватися, тисніть на посилання. Організатори запросять розсилкою на електронну пошту, туди ж прийде і підтвердження (перевіряти вхідні треба ввечері у переддень заходу).

Перше заняття – вже цієї суботи! Чекаємо! P.S. Каву не беріть, у нас є своя! – повідомляють організатори.