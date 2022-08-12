Дорослих кременчужан запрошують на безкоштовні заняття з української мови

З 13 серпня громадська організація «Інша Жінка» щосуботи та щонеділі по дві години буде навчати всіх охочих українській мові.
Викладатиме Лілія Доценко – дипломований філолог, вчителька української мови.
Коли: щосуботи та щонеділі (графік є у формі реєстрації).
Де: вул. Соборна, ТЦ «Мега», освітній центр «Інша Освіта».
Курс безкоштовний за умови вашої постійної участі та активності.
Щоб реєструватися, тисніть на посилання. Організатори запросять розсилкою на електронну пошту, туди ж прийде і підтвердження (перевіряти вхідні треба ввечері у переддень заходу).
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер