У Кременчуці дворічну дівчинку госпіталізували до реанімації

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 400

У неділю, 28 серпня, ввечері до дитячої лікарні звернулася мама з дворічною донькою. Дитину з отруєнням побутовою хімією (випила білизни) госпіталізували до реанімаційного відділення.

Як повідомили у пресслужбі поліції, мама не бачила чи пила дитина побутову хімію, а просто знайшла дитину із пляшкою, тож вирішила перестрахуватися.