У Кременчуці дворічну дівчинку госпіталізували до реанімації

Підозрюють отруєння побутовою хімією
У неділю, 28 серпня, ввечері до дитячої лікарні звернулася мама з дворічною донькою. Дитину з отруєнням побутовою хімією (випила білизни) госпіталізували до реанімаційного відділення.
Як повідомили у пресслужбі поліції, мама не бачила чи пила дитина побутову хімію, а просто знайшла дитину із пляшкою, тож вирішила перестрахуватися.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер