Компенсації за прихисток ВПО в районі виплачені за три весняні місяці

Кременчук лідирує у використанні коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат на тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до району в період дії воєнного стану.
Про це 12 серпня на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.
Станом на вчора виплачено 1 789 357 грн.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер