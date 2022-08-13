Компенсації за прихисток ВПО в районі виплачені за три весняні місяці

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Кременчук лідирує у використанні коштів з резервного фонду державного бюджету на компенсацію витрат на тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб, які переїхали до району в період дії воєнного стану.

Про це 12 серпня на ранковому брифінгу повідомив Артем Даценко, заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації.

Станом на вчора виплачено 1 789 357 грн.

- Нагадаю, що кошти були передані до районної військової адміністрації. Ми передали їх на громади. І наразі кошти за березень, квітень і травень виплачені більше ніж на 90%, - розповів Артем Даценко.