У Кременчуці батько кулаком і ногами побив 5-річного сина, який заступився за матір

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 347

38-річного кременчужанина суд визнав винним у побитті свого малолітнього сина за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я). Про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

У вересні минулого року вдома п'яний чоловік посварився зі своєю співмешканкою – матір’ю 5-річного сина. Дитина заступилася за маму, що викликало невдоволення батька. Він штовхнув хлопчика, а потім завдав йому кілька ударів кулаком по голові і ногою по тілу.

Чоловік скоїв злочин у період іспитового строку, будучи засудженим за незаконне заволодіння автівкою (ч. 1 ст. 289 КК України). Тож за сукупністю вироків Кременчуцький районний суд засудив зловмисника до 3 років та 1 місяця обмеження волі.

Наразі служба у справах дітей забрала хлопчика із сім’ї та передала під опіку бабусі.