Не пройшло і півроку війни: у Кременчуці таки вирішили вимикати вуличне світло вночі

З 11 вересня вуличні ліхтарі у Кременчуці світитимуть до 00.00, вмикатимуть їх о 5.00. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськрада з посиланням на рішення виконкому.
Зазначається, що рішення прийняте, щоб убезпечити жителів міста, адже з 23.00 до 5.00 у Кременчуці діє комендантська година.
Нагадаємо, що на початку введення військового стану міському голові Кременчука Віталію Малецькому дорікали, що ночами на вулицях горить світло, у той час як мешканців закликали до світломаскування. Приміром, у Полтаві світло вночі не горить. Крім того, вимкнене світло вночі добряче б зекономило міський бюджет.
Ще в березні голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що вуличне світло в містах під час комендантської години горіти не повинно, про що міська влада Кременчука неодноразово була поінформована.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер