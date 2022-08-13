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Не пройшло і півроку війни: у Кременчуці таки вирішили вимикати вуличне світло вночі

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 659

 Темрява буде з 00.00 до 5.00

З 11 вересня вуличні ліхтарі у Кременчуці світитимуть до 00.00, вмикатимуть їх о 5.00. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міськрада з посиланням на рішення виконкому. 

«Таке рішення виконавчий комітет міської ради прийняв задля світлового маскування міста. Щоб не допомагати ворогу. Ці норми встановлені на період дії правового режиму воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення прийняте, щоб убезпечити жителів міста, адже з 23.00 до 5.00 у Кременчуці діє комендантська година.  

Нагадаємо, що на початку введення військового стану міському голові Кременчука Віталію Малецькому дорікали, що ночами на вулицях горить світло, у той час як мешканців закликали до світломаскування. Приміром, у Полтаві світло вночі не горить. Крім того, вимкнене світло вночі добряче б зекономило міський бюджет. 

Ще в березні голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявляв, що вуличне світло в містах під час комендантської години горіти не повинно, про що міська влада Кременчука неодноразово була поінформована.


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Автор: Олеся Данилова
Теги: освітлення вулиць
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