Вуличне світло під час комендантської години горіти не повинно, - Полтавська ОВА

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 580

Вуличне світло в містах під час комендантської години горіти не повинно, про що міська влада Кременчука неодноразово була поінформована. Проте міський штаб вирішив «по-своєму», і такі дії ОВА як мінімум незрозумілі.

Про сьогодні йшла мова на онлайн-брифінгу з головою Полтавської ОВА Дмитром Луніним. На запитання «Кременчуцького Телеграфа» щодо увімкненого вуличного освітлення в Кременчуці під час комендантської години, Дмитро Лунін відповів:

«У вас така цікава людина - мер міста, який, мабуть має військову освіту і розуміє краще. Чому він кожного разу робить все по-своєму, я не можу вам відповісти. Декілька разів я йому говорив про це особисто (про вуличне освітлення вночі - ред.), але в нього своє бачення. Він перелякана людина, можете так і написати. Його дії незрозумілі, вони не відповідають військовим вимогам. Можливо, він таким чином хоче показати більш детально, де знаходяться підприємства, по яких ворог може робити бомбардування. Йому говорили про це кілька разів», - сказав він.

Голова обласної ОВА також зазначив, що Віталій Малецький несе за місто особисту відповідальність, і «після війни до нього буде багато питань».

Нагадаємо, днями міська влада Кременчука скоротила час комендантської години (вона починалася у Кременчуці з 21-ї), попри те, що час дії комендантської години на території усієї Полтавської області – з 20:00 до 06:00. Це визначено наказом начальника Полтавської ОВА, який за умов воєнного часу обов’язковий для виконання для всіх органів влади та місцевого самоврядування на території області. Після дзвінка Дмитра Луніна Віталію Малецькому у Кременчуці комендантська година знов встановлена з 20-ї години вечора.