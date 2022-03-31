На Полтавщину приїде 5 тисяч переселенців з Харківщини

Сьогодні, 18:07 Переглядів: 679

Поки що їх розселятимуть у школах та дитсадках, згодом мають намір будувати модульні будинки.

До Полтавщини найближчими днями прибуде 5 тисяч переселенців з Харківщини, розповів онлайн-брифінгу зі ЗМІ голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Їх розселятимуть у Полтаві та Кременчуці

«Тимчасово можна розселити в школи та дитсадки», - сказав він.

За словами Луніна, згодом є намір споруджувати модульні будинки.

Втім, поки що так будівництво - це ініціатива, яку має затвердити урядовою програмою.

«Наша команда вже зустрічалася з представниками низки будівельних компаній, які створюють модульні будинки. Більше того, ми готові споруджувати нові житлові комплекси для постійного проживання. Наразі очікуємо програму Кабміну й прагнемо брати в ній участь», повідомив очільник обласної ОВА.

Нагадаємо, Кременчуцький вагонобудівний завод передав місту свій гуртожиток на вулиці Приходька, наразі там розпочато ремонт.