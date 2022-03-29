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У Кременчуці ремонтують соціальне житло для переселенців

Вчора, 23:32 Переглядів: 267

 

Ремонтні роботи йдуть у гуртожитку вагонобудівного заводу 

У Кременчуці вирішують питання з надання житла переселенцям, про це розповів міський голова Віталій Малецький. Вагонобудівний завод передав місту свій гуртожиток на вулиці Приходька і в ньому розпочато ремонт.

- Роботи йдуть гарними темпами, будівельники працюють у дві зміни, щоб швидше завершити роботи й сюди могли заселитися родини, що втратили свої домівки.

Нагадаю, що ми надаємо переселенцям житло на весь час дії воєнного стану плюс три місяці. У мирний час ці квартири будуть надаватися кременчужанами – медикам, педагогам, соціальним працівникам, правоохоронцям як службове житло.

Додам, що зараз у нашому місті перебуває лише офіційно 2573 особи з територій, де відбуваються бойові дії. Кожному з них ми намагаємося надати максимально можливу допомогу.

Разом ми – єдина українська родина, а тому обов’язково переможемо! Слава Україні! - сказав міський голова Віталій Малецький. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: переселенці житло
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