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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

За 10 км від кордону України в Бєлгородській області стався потужний вибух на складі боєприпасів

Сьогодні, 23:00 Переглядів: 269

 

З цих складів росія забезпечує боєприпасами для вбивства українців

У вівторок пізно ввечері, 29 березня, в районі села Червоний Октябрь Бєлгородської області стався сильний вибух. Як повідомляєНовое время з посиланням на РосЗМІ, поранено чотирьох військовослужбовців рф.

Спершу про те, що в районі Бєлгорода було чутно потужний вибух, повідомили місцеві Telegram-канали.

Проте російський губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що жертв та постраждалих серед мешканців немає. За його словами, руйнувань на території селища немає.

При цьому російське пропагандистське агентство ТАСС повідомляє, що внаслідок влучення снаряда постраждали четверо російських військовослужбовців.

Український журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на інформацію від російських пропагандистів, зазначив, що 19-та ракетна бригада завдала удару ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрь (до Червоного Октября близько 400 м) під Бєлгородом.

- З цих складів росія забезпечує боєприпасами для вбивства українців. ЗСУ проводять ефективні переговори щодо демілітаризації та денацифікації росії. Ось такий формат переговорів Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо в пекло, — повідомив Бутусов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна вибух росія
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