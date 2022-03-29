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Кременчук, Надзвичайні новини

На Полтавщині безпритульна собака під час тривожної сирени веде за собою в укриття людей

Сьогодні, 22:39 Переглядів: 406

 

Історія від поліцейської, яка опікується тваринами під час війни 

Руда 5-річна Чапа, яка мешкає в одному з районів обласного центру, підкорила серця дітей і дорослих добродушним норовом та кмітливістю. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Для добросердої собаки ніколи не жаліють смаколиків та ніжності, бо на добро вона завжди відповідає тільки добром. А зараз, в умовах війни, загальна улюблениця власним прикладом мотивує місцевих жителів відповідально ставитися до правил цивільної безпеки. 

Ще до початку роботи системи оповіщення (мабуть, спрацьовує, так зване, шосте відчуття) собака прямує до сховища, облаштованого жителями одного зі спальних районів обласного центру. А після відбою тривоги веде людей назовні.

Наталія Нечепуренко, уповноважена з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності Нацполу (з дислокацією на Полтавщині), яка разом з Чапою нерідко буває в укритті, зауважила, що тварина жодного разу не проігнорувала сирени. Мало того, спочатку вона тільки супроводжувала людей до входу захисної споруди, залишаючись на варті біля дверей. Лише згодом, отримавши запрошення, наважилася спуститися у приміщення.

Офіцерка пояснила поведінку собаки так: "Тварина не може усвідомлювати, що відбувається навколо і що означають гучні звуки. Однак їй цілком зрозуміло, що це важливо для людей, які про неї піклуються. Супроводжуючи нас до безпечного місця, вона демонструє свою відданість людям".

Зважаючи на реалії сьогодення Наталія Нечепуренко наголошує, що кожен з нас повинен ставитися до заходів безпеки відповідально та завжди реагувати на сигнали тривоги, відповідно до рекомендацій. Адже головна мета правил, що визначають порядок дій в надзвичайних ситуаціях та під час воєнних дій, захистити найцінніше – життя та здоров'я людей. Також у важкі моменти слід завчасно подбати й про домашніх улюбленців (за можливості, і безпритульних тварин), бо зараз вони як ніколи потребують нашої підтримки. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: собака війна сирена повітряна тривога
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